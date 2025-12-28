خبرگزاری کار ایران
آمریکا تماما از ناتو حمایت می‌کند

دبیرکل ناتو با تاکید بر نقش گریزناپذیر آمریکا در تامین امنیت اروپا و قدرت اقتصادی و نظامی ناتو، گفت که آمریکا تماما از این ائتلاف حمایت می‌کند.

«مارک روته» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در گفت‌وگویی بیان کرد که معتقد است آمریکا «تماما پشت ناتو ایستاده است.»

«مارک روته» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در گفت‌وگویی بیان کرد که معتقد است آمریکا «تماما پشت ناتو ایستاده است.»

روته افزود که واشنگتن با وجود تردیدهای فزاینده در اتحادیه اروپا، همچنان شریکی قابل اعتماد در زمینه امنیت باقی مانده است.

