نتانیاهو برای گفت‌وگو با ترامپ در رابطه با ایران و غزه عازم آمریکا شد
شبکه اسرائیلی گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای گفت‌وگو با رئیس جمهور ایالات متحده درباره ایران و غزه عازم آمریکا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پخش اسرائیلی کان گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای گفت‌وگو با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، عازم آمریکا شده است.

کان به نقل از منابع خود گزارش داد که این دیدار روز آینده -دوشنبه- در مار-ئه-لاگو در فلوریدا برگزار می‌شود.

براساس این گزارش قرار است  طرفین مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه و همچنین  مشارکت ترکیه در نیروهای بین‌المللی در غزه گرا مورد بحث قرار دهند.

این رسانه همچنین گزارش داد که انتظار می‌رود نتانیاهو و ترامپ در جریان این دیدار در رابطه با حمله ادعای در آینده به ایران هماهنگی کنند.

 

