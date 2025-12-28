به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیرخارجه پاکستان ضمن اعلام آمادگی کشورش برای مشارکت از عملیات‌های حفاظت از صلح در نوار غزه تاکید کرد که این کشور در خلع سلاح حماس مشارکت نخواهد کرد.

اسحاق دار در جریان یک کنفرانس خبری در اسلام آباد، تاکید کرد که سیاست های دیپلماتیک و نظامی اسلاح آباد کاملا روشن است و نیروهای پاکستانی بدون نقش داشتن در هرگونه خلع سلاح، تنها برای حفاظت از صلح به غزه می‌روند.

وی تاکید کرد که موضع شهروندان و رهبران نظامی در پاکستان واضح و قاطع است و این کشور صلح را تحمیل نمی‌‎کند بلکه تنها آنرا تحکیم می‌بخشد.

وزیرخارجه پاکستان همچنین اسرائیل را به نقض توافق آتش‌بس که در نشست شرم الشیخ در ماه اکتبر به دست آمد متهم و این تخطی‌ها را محکوم کرد.

