خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشروی روس‌ها در جبهه‌های اوکراین؛ پوتین از کنترل بر دو شهر دیگر خبر داد

پیشروی روس‌ها در جبهه‌های اوکراین؛ پوتین از کنترل بر دو شهر دیگر خبر داد
کد خبر : 1733874
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور روسیه در جلسه‌ای که گزارش عملیات نظامی در اوکراین ارائه شد، تأکید کرد که نیروهای روسیه در مسیر آزادسازی کامل استان زاپوریژیا هستند و فشار بر نیروهای اوکراینی ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ولادیمیر بوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که نیروهای این کشور در جبهه‌های مختلف جنگ در اوکراین پیشروی قابل‌توجهی داشته‌اند و فشار بر نیروهای اوکراینی همچنان ادامه دارد.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که بوتین در جلسه‌ای در یکی از مراکز فرماندهی گروه مشترک نیروهای روسیه، گزارش والری ژراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره عملیات نظامی در اوکراین را دریافت و بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه از آزادسازی دو شهر دیمیتروف در منطقه دونتسک و گولیوبول در شرق استان زاپوریژیا مطلع شد و تاکید کرد که پیروزی در جنگ با اوکراین حتمی است و نیروهای روسیه در مسیر آزادسازی کامل استان زاپوریژیا پیش می‌روند.

بوتین همچنین افزود که روسیه در تلاش است جنگ در اوکراین را به پایان برساند، اما کی‌یف تمایلی به حل و فصل مسالمت‌آمیز ندارد و در صورت ناکامی راه‌حل‌های دیپلماتیک، اهداف نظامی خود را دنبال خواهد کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای روسیه نیز اعلام کرد که نیروهای روسیه در تمامی جهت‌ها عملیات حمله را ادامه می‌دهند، در حالی که تلاش‌های نیروهای اوکراینی برای متوقف کردن آنها ناکام مانده است. او اضافه کرد که پیشروی به سمت زاپوریژیا ادامه دارد، شهر استپنوگورسک آزاد شده و با سرعت به سمت شهر اسلاویانسک حرکت می‌کنند.

ژراسیموف همچنین از کنترل کامل بر شهرهای ویسکووی، ویلچا و بریلیفکا در استان خارکوف خبر داد و اعلام کرد که نیروهای روسیه در حال ایجاد یک نوار امنیتی در مرزهای اوکراین هستند.

این نشست در آستانه دیدار برنامه‌ریزی‌شده روسای جمهور آمریکا و اوکراین در فلوریدا برگزار شد که امروز با هدف بررسی طرح پایان جنگ اوکراین و روسیه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا