به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ولادیمیر بوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که نیروهای این کشور در جبهه‌های مختلف جنگ در اوکراین پیشروی قابل‌توجهی داشته‌اند و فشار بر نیروهای اوکراینی همچنان ادامه دارد.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که بوتین در جلسه‌ای در یکی از مراکز فرماندهی گروه مشترک نیروهای روسیه، گزارش والری ژراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره عملیات نظامی در اوکراین را دریافت و بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه از آزادسازی دو شهر دیمیتروف در منطقه دونتسک و گولیوبول در شرق استان زاپوریژیا مطلع شد و تاکید کرد که پیروزی در جنگ با اوکراین حتمی است و نیروهای روسیه در مسیر آزادسازی کامل استان زاپوریژیا پیش می‌روند.

بوتین همچنین افزود که روسیه در تلاش است جنگ در اوکراین را به پایان برساند، اما کی‌یف تمایلی به حل و فصل مسالمت‌آمیز ندارد و در صورت ناکامی راه‌حل‌های دیپلماتیک، اهداف نظامی خود را دنبال خواهد کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای روسیه نیز اعلام کرد که نیروهای روسیه در تمامی جهت‌ها عملیات حمله را ادامه می‌دهند، در حالی که تلاش‌های نیروهای اوکراینی برای متوقف کردن آنها ناکام مانده است. او اضافه کرد که پیشروی به سمت زاپوریژیا ادامه دارد، شهر استپنوگورسک آزاد شده و با سرعت به سمت شهر اسلاویانسک حرکت می‌کنند.

ژراسیموف همچنین از کنترل کامل بر شهرهای ویسکووی، ویلچا و بریلیفکا در استان خارکوف خبر داد و اعلام کرد که نیروهای روسیه در حال ایجاد یک نوار امنیتی در مرزهای اوکراین هستند.

این نشست در آستانه دیدار برنامه‌ریزی‌شده روسای جمهور آمریکا و اوکراین در فلوریدا برگزار شد که امروز با هدف بررسی طرح پایان جنگ اوکراین و روسیه برگزار می‌شود.

