به گزارش ایلنا، «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق طی گفت‌وگویی با شبکه «المیادین» به بررسی اوضاع داخلی کشور پس از انتخابات پارلمانی و اولویت‌های سیاست خارجی پرداخت.

وی در ادامه گفت: «ما روابط خود با همسایگان و قدرت‌های جهانی را بر اساس منافع ملی و مصالح مردم مدیریت می‌کنیم، نه بر اساس ایدئولوژی یا فشار خارجی. روابط با جمهوری اسلامی ایران، همسایه و شریک استراتژیک، بر اساس همکاری و احترام متقابل شکل گرفته و هیچ دخالت یا نفوذ نامطلوبی در امور داخلی عراق وجود ندارد».

نخست‌وزیر عراق درباره روابط با آمریکا نیز گفت: «آمریکا شریک استراتژیک عراق است و همکاری‌ها در چارچوب توافقنامه چارچوب استراتژیک ۲۰۰۸ و فعالیت‌های امنیتی و اقتصادی ادامه دارد. عراق توانسته میان ایران و آمریکا، به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای و جهانی، موقعیت مستقل و متوازن خود را حفظ کند».

وی افزود که عراق در حال حاضر تلاشی مهم برای برگزاری دیدار دوجانبه بین مقام‌های ایران و آمریکا در بغداد را آغاز کرده است.

نخست‌وزیر عراق گفت که این موضوع در جریان دیدار با «تام باراک» نماینده ویژه آمریکا مطرح شده است، و بغداد به طرف آمریکایی پیشنهاد داده است که از روابط سازنده ما با ایران برای ازسرگیری مذاکرات با تهران استفاده کند.

وی افزود که هیچ‌کدام از دو طرف با اصل گفت‌وگو مخالف نیستند، اما هر یک ملاحظات خاص خود را دارند.

محمد شیاع السودانی با اشاره به موفقیت انتخابات اخیر عراق گفت: «این انتخابات، نشانه اعتماد شهروندان به عملکرد دولت و ثبات امنیتی کشور بوده و پایه‌ای محکم برای تقویت دموکراسی و نظام سیاسی عراق فراهم کرده است».

وی درباره مشارکت گروه‌هایی که در گذشته تصمیم به تحریم انتخابات گرفته بودند، افزود: «به‌رغم تصمیم برخی گروه‌ها برای عدم شرکت، انتخابات موفق بود و این نشان‌دهنده رضایت و اعتماد مردم به وضعیت اجرایی و امنیتی کشور است».

نخست‌وزیر عراق در ادامه درباره نقش کشورش در بحران‌های منطقه‌ای اظهار داشت: «عراق در تحولات سوریه، لبنان، فلسطین و جنگ‌های منطقه‌ای تلاش کرد بدون تحت فشار قرار گرفتن از هیچ قدرت خارجی، ثبات داخلی و امنیت کشور را حفظ کند و از ملت‌های منطقه حمایت عملی داشته باشد».

السودانی تأکید کرد: «روابط ما با همه کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، قطر و دیگر همسایگان، مبتنی بر مصالح مشترک و احترام متقابل است و هیچ رابطه‌ای به معنای امتیاز ویژه یا تبعیض نیست. عراق با همه همسایگان تعامل متوازن و یکسان دارد«.

نخست‌وزیر عراق همچنین به روابط با سوریه اشاره کرد و گفت: «آمادگی عراق برای همکاری با دولت جدید سوریه و حمایت از امنیت و ثبات این کشور ادامه دارد. ما روابطی مستمر و متوازن با دمشق داریم و ضمن احترام به حاکمیت سوریه، تلاش می‌کنیم فرصت‌های اقتصادی مشترک را توسعه دهیم».

وی درباره کمک عراق به لبنان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیز توضیح داد: «عراق با افتتاح دفتر ویژه برای پیگیری بازسازی لبنان و کمک به مردم، اقدام‌های عملی انجام داده و مشارکت مالی برای بازسازی لبنان و غزه را آغاز کرده است«.

السودانی در بخش پایانی گفت: «عراق با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انسانی و طبیعی، نقش مؤثر و متوازن در امنیت و توسعه منطقه ایفا می‌کند و مسیر استقلال و ارتقای جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌کند».

نخست‌وزیر عراق همچنین تأکید کرد که تمایل به ادامه حضور در قدرت، ناشی از جاه‌طلبی شخصی نیست، بلکه در راستای پذیرش مسئولیت و تکمیل پروژه‌ای است که دولت کنونی آغاز کرده است.

وی با اشاره به تحولات سیاسی پس از انتخابات پارلمانی اعلام کرد: «دوره دوم نخست‌وزیری، هدف شخصی من نیست، بلکه آمادگی برای ادامه مسئولیت و تکمیل مسیری است که آن را آغاز کرده‌ایم».

نخست‌وزیر عراق با تأکید بر اینکه در این کشور انحصار قدرت وجود ندارد، گفت: «قدرت متعلق به مردم است و این فراکسیون اکثریت پارلمان است که دولت را تشکیل داده و برنامه حکومتی ارائه می‌کند«.

السودانی با اشاره به نقش «چارچوب هماهنگی» تصریح کرد: «چارچوب هماهنگی مسئولیت جمعی دارد و اغلب نیروهای آن بر تشکیل دولتی قدرتمند برای مقابله با چالش‌های آینده تأکید دارند».

نخست‌وزیر عراق همچنین از تداوم بن‌بست سیاسی در تعیین نخست‌وزیر خبر داد و افزود: «با وجود گذشت زمان، هنوز اجماع نهایی برای انتخاب نخست‌وزیر حاصل نشده و به همین دلیل، ابتکاری را برای شکستن این رکود سیاسی ارائه کرده‌ایم».

وی هدف این ابتکار را دستیابی به توافق ملی بر سر گزینه نخست‌وزیری دانست و گفت: «تعیین معیارهای شفاف برای انتخاب نخست‌وزیر، مسیر معرفی فرد مکلف به تشکیل دولت را هموار می‌کند».

السودانی افزود که نامزد نخست‌وزیری باید از مقبولیت ملی برخوردار باشد، سابقه اجرایی موفق داشته و برنامه‌ای روشن برای مقابله با چالش‌های پیشِ‌روی کشور ارائه دهد

وی تأکید کرد که نخست‌وزیر، نماینده همه عراقی‌هاست.

