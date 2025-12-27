خبرگزاری کار ایران
رویترز خبر داد:

رهبران اروپایی با ترامپ و زلنسکی به صورت تلفنی گفت‌وگو می‌کنند

کد خبر : 1733509
خبرگزاری رویترز گزارش داد که رهبران اروپایی با روسای جمهور اوکراین و ایالات متحده به صورت تلفنی گفت‌وگو خواهند کرد.

به  گزارش ایلنا به نقل از تاس،  خبرگزاری رویترز به نقل از یک نماینده کمیسیون اروپا گزارش داد که رهبران اروپایی با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین به صورت تلفنی گفت‌وگو خواهند کرد.

براساس این اطلاعات «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا نیز در این گفت‌وگو  شرکت می‌کند.

این تماس امروز شنبه- ۲۷ دسامبر  پیش  از دیدار ترامپ و زلنسکی در ایالت فلوریدا ایالات متحده انجام می‌شود.

 

