به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بیش از ۲۰۰ هزار سرباز اوکراینی در سال ۲۰۲۵ از خدمت سربازی فرار کرده یا غایب بوده‌اند که حدود یک چهارم کل سربازان این کشور است.

مقامات اوکراینی پس از آنکه موارد ماهانه فرار از خدمت در ماه اکتبر به رکورد حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر رسید، انتشار داده‌های مربوط به فرار از خدمت را در ماه نوامبر متوقف کردند.

میانگین ماهانه در ابتدای سال تقریبا ۱۷ تا ۱۸ هزار بود که به طور متوسط در طول ۱۰ ماه، ماهانه ۱ هزار نفر افزایش یافته است.

ژنرال «والری گراسیموف»، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، در ۱۸ دسامبر اظهار داشت که ماهانه تا ۳۰هزار نفر از ارتش اوکراین فرار می‌کنند.

