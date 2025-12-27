خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۲۰۲۵ از ارتش اوکراین گریخته‌اند

بیش از ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۲۰۲۵ از ارتش اوکراین گریخته‌اند
کد خبر : 1733468
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۲۰۲۵ از ارتش اوکراین گریخته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بیش از ۲۰۰ هزار سرباز اوکراینی در سال ۲۰۲۵ از خدمت سربازی فرار کرده یا غایب بوده‌اند که حدود یک چهارم کل سربازان این کشور است.

مقامات اوکراینی پس از آنکه موارد ماهانه فرار از خدمت در ماه اکتبر به رکورد حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر رسید، انتشار داده‌های مربوط به فرار از خدمت را در ماه نوامبر متوقف کردند. 

میانگین ماهانه در ابتدای سال تقریبا ۱۷ تا ۱۸ هزار بود که به طور متوسط در طول ۱۰ ماه، ماهانه ۱ هزار نفر افزایش یافته است.

ژنرال «والری گراسیموف»، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، در ۱۸ دسامبر اظهار داشت که ماهانه تا ۳۰هزار نفر از ارتش اوکراین فرار می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا