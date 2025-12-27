کیم جونگاون سال نو میلادی را به پوتین تبریک گفت
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانهها گزارش دادند که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، در پیامی به مناسبت سال نو برای «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، روابط بین دو کشور را «دارایی مشترک گرانبها» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کیم در این نامه، سال جاری را سالی «پرمعنا» توصیف کرده است که در آن «دو کشور به طور پیوسته از طریق حمایت کامل متقابل و تشویق فداکارانه، زندگینامهای عالی از اتحاد خود نوشتهاند».
به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، تبریک کیم پس از آن منتشر شد که پوتین خود در ۱۸ دسامبر پیام سال نو را برای رهبر کره شمالی ارسال کرد.