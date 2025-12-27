پیشروی تدریجی روسیه در زاپوریژیا؛ اعتراف اوکراین به خطای میدانی
وزارت دفاع روسیه از ادامه پیشروی نیروهای این کشور در جنوبشرق اوکراین و تصرف یک روستا در زاپوریژیا خبر داد؛ در مقابل، ارتش اوکراین با پذیرش بروز خطا، بر تداوم دفاع از مواضع اصلی خود تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه، روز جمعه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل یک روستای جدید را در منطقه زاپوریژیا در جنوبشرق اوکراین به دست گرفتهاند؛ همزمان ارتش اوکراین با پذیرش وقوع برخی اشتباهات، تأکید کرد که همچنان به دفاع از یک شهر مهمتر در این منطقه ادامه میدهد.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه که در پیامرسان تلگرام منتشر شد، نیروهای روسی کنترل روستای «کوسیوستیو» در شمال شهر «هولیایپوله» را در دست گرفتهاند؛ شهری که طی هفتههای اخیر با فشار شدید حملات روسیه مواجه بوده است. مسکو اعلام کرد این عملیات منجر به تصرف بیش از ۲۳ کیلومتر مربع از اراضی شده و برای گروه نیروهای موسوم به «شرقی» امکان گسترش عملیات تهاجمی را فراهم کرده است.
این تحولات بخشی از پیشروی تدریجی روسیه به سمت غرب توصیف میشود؛ روندی که طی آن مسکو بهطور مکرر از تحت کنترل درآوردن روستاهای جدید خبر میدهد. با این حال، خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که امکان تأیید مستقل این ادعاها را نداشته است.
در سوی مقابل، ارتش اوکراین از وقوع یک «حادثه تأسفبار» خبر داد و اعلام کرد یکی از یگانهایش پس از فریب خوردن توسط سه سرباز روس که بهصورت نفوذی عمل میکردند، مواضع خود را در هولیایپوله ترک کرده است. دیمیترو فیلاتوف، فرمانده هنگ مستقل نخست یورش، در گفتوگو با رادیو سراسری «سوسپیلنی» گفت: «نیروهای ما برای مقابله با سه سرباز روس کاملاً کافی بودند.»