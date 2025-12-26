خبرگزاری کار ایران
عملیات شهادت‌طلبانه در نزدیکی عفوله/ ۸ صهیونیست کشته و زخمی شدند

منابع محلی اعلام کردند که در جریان یک عملیات شهادت‌طلبانه نزدیک شهر العفوله، دو صهیونیست کشته و شش نفر دیگر در حملات با چاقو و خودرو زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، منابع محلی اعلام کردند که در جریان یک عملیات شهادت‌طلبانه نزدیک شهر العفوله، دو صهیونیست کشته و شش نفر دیگر در حملات با چاقو و خودرو زخمی شدند.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که یک زن اسرائیلی در نزدیکی کیبوتس «عین حیرود» با چاقو کشته شد و همچنین یک اسرائیلی دیگر در شهر بیسان، شرق العفوله، به خودرو زیر گرفته شده و جان خود را از دست داد. 

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن ستایش این عملیات شهادت‌طلبانه، آن را بیانگر خشم انباشته مردم فلسطین از جنایات و کشتارهای روزانه اسرائیل دانست و هشدار داد که ادامه سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، امنیتی برای آن به همراه نخواهد داشت.

حماس همچنین از مردم فلسطین خواست که وحدت خود را در برابر اشغالگران تقویت کرده و تأکید کرد که جامعه بین‌الملل باید مسئولیت خود را برای پایان دادن به سکوتش ایفا کند.

جنبش جهاد اسلامی نیز در واکنش به عملیات العفوله اعلام کرد که این اقدام‌های قهرمانانه پاسخ به سیاست‌های جنایتکارانه مداوم علیه مردم فلسطین است.

«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داد که به سرعت و با شدت علیه روستای القباطیه در استان جنین، محل سکونت عامل این عملیات شهادت‌طلبانه اقدام کنند.

 

