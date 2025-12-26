به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری یونهاپ روز جمعه گزارش داد که دادستان ویژه کره جنوبی برای «یون سوک یول»، رئیس جمهور سابق، به اتهام جلوگیری از تلاش برای دستگیری او پس از تلاش ناموفقش برای اعمال حکومت نظامی، درخواست ۱۰ سال زندان کرده است.

دادستان‌ها رئیس جمهور برکنار شده را متهم کرده‌اند که با سنگر گرفتن در داخل محوطه ریاست جمهوری، سعی در جلوگیری از دستگیری بازرسانی داشته است که در ماه ژانویه به دنبال دستگیری او بودند.

این درخواست، اولین حکم زندان است که دادستان‌های ویژه به دلیل اتهامات متعدد یون درخواست کرده‌اند.

