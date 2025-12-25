شمار کشته شدگان درگیری مرزی کامبوج-تایلند به ۹۶ نفر رسید
شمار کشته شدگان درگیریهای مرزی میان کامبوج و تایلند به ۹۶ تن رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، شمار کشتهشدگان درگیریهای مرزی میان تایلند و کامبوج امروز -پنجشنبه- به ۹۶ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری دولتی کامپوچیا پرس، وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که ارتش تایلند صبح پنجشنبه حملات توپخانهای را به روستایی در استان «بانتی مینچی» انجام داده است که منجر به کشته شدن یک غیرنظامی کامبوجی شده است.
وزارت کشور کامبوج همچنین اعلام کرد که ۳۱ غیرنظامی از زمان از سرگیری درگیریها کشته شدهاند.
مقامات تایلندی نیز ضمن اعلام اینکه ۲۳ سرباز این کشور و یک غیرنظامی در جریان این درگیریها کشته شدهاند، افزودند که ۴۱ غیرنظامی دیگر نیز به عنوان اثرات جانبی این درگیریها جان خود را از دست دادهاند.
همچنین از زمان آغاز مجدد درگیریهای مرزی میان تایلند و کامبوج در ۸ دسامبر، نزدیک به یک میلیون نفر از هر دو طرف آواره شدهاند.