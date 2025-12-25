خبرگزاری کار ایران
روسیه بررسی پیشنهادات آمریکا برای صلح اوکراین را آغاز کرد
کرملین اعلام کرد که رئیس‌جمهور روسیه از جزئیات مذاکرات با نمایندگان آمریکا درباره طرح‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق صلح احتمالی در اوکراین مطلع شده و اکنون روند تعیین موضع رسمی روسیه آغاز شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از جزئیات مذاکرات با نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره پیشنهادات واشنگتن برای دستیابی به توافق صلح احتمالی در اوکراین مطلع شده و اکنون مسکو روند تدوین موضع رسمی خود را آغاز کرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به اینکه کیریل دمیتریف، نماینده پوتین، او را از گفت‌وگوهای انجام شده با نمایندگان ترامپ در جریان سفر به میامی مطلع کرده، تأکید کرد که کرملین فعلا پاسخ رسمی خود را از طریق رسانه‌ها اعلام نخواهد کرد. وی افزود: «خطوط کلی موضع روسیه برای همکاران آمریکایی شناخته شده است و ما بر اساس اطلاعات دریافتی از رئیس‌جمهور، موضع خود را تدوین و در آینده نزدیک از طریق کانال‌های موجود مذاکرات را ادامه خواهیم داد.»

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که آماده است با دونالد ترامپ دیدار کند تا حساس‌ترین مسائل هر توافق صلح با روسیه، از جمله کنترل مناطق، مورد بحث قرار گیرد. او افزود که مذاکرات اخیر میان اوکراین و آمریکا، طرفین را به نهایی کردن یک چارچوب ۲۰ بندی برای پایان جنگ نزدیک کرده است.

زلنسکی تاکید کرد: «این سند یک چارچوب کاری و سندی تأسیس‌کننده برای پایان جنگ است که بین اوکراین، آمریکا، اروپا و روسیه اعتبار دارد. ما آماده‌ایم در سطح رهبران برای بررسی مسائل حساس، به ویژه موضوعات مرتبط با سرزمین‌ها، دیدار کنیم.»

رئیس‌جمهور اوکراین افزود که آخرین نسخه چارچوب ۲۰ بندی نسبت به طرح پیشین ۲۸ بندی میان آمریکا و روسیه، پیشرفت قابل توجهی داشته و نشان می‌دهد که اوکراین می‌تواند با حمایت ائتلاف حامیانش، صلح پایدار و مکانیزم نظارت بر اجرای آن را تضمین کند. همچنین، مقامات اوکراینی و آمریکایی در حال تهیه اسناد مربوط به بازسازی و سرمایه‌گذاری پس از جنگ هستند.

 

