خبرگزاری کار ایران
استقبال واشنگتن از پیروزی نامرد مورد حمایت ترامپ در انتخابات هندوراس

وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای پیروزی «نصری عصفوره» در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس را تبریک گفت و تأکید کرد که واشنگتن خواهان گسترش همکاری‌های دوجانبه با دولت آینده این کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای پیروزی «نصری عصفوره» در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس را تبریک گفت و تأکید کرد که واشنگتن خواهان گسترش همکاری‌های دوجانبه با دولت آینده این کشور است.

روبیو اعلام کرد: «آمریکا پیروزی رئیس‌جمهوری منتخب هندوراس، نصری عصفوره، را که توسط شورای ملی انتخابات این کشور تأیید شده است، تبریک می‌گوید».

وزیر خارجه آمریکا افزود: «ما مشتاق همکاری با دولت آینده وی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در حوزه امنیت، مقابله با مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور هستیم».

وی همچنین از همه نیروهای سیاسی هندوراس خواست به نتایج انتخابات احترام بگذارند تا روند انتقال قدرت به‌سرعت و بدون تنش انجام شود.

شورای ملی انتخابات هندوراس روز ۲۴ دسامبر اعلام کرد که نصری عصفوره، رهبر حزب ملی‌گرای راست‌گرا، با کسب ۴۰٫۲۷ درصد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شده است.

بر اساس نتایج رسمی، عصفوره با اختلافی اندک از «سالوادور نصرالله»، نامزد حزب لیبرال که ۳۹٫۵۳ درصد آرا را به دست آورد، پیشی گرفت. «ریکسی مونکادا»، نامزد حزب چپ‌گرای حاکم «لیبره»، نیز با ۱۹٫۱۹ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت.

پیش‌تر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، حمایت خود را از نصری عصفوره اعلام کرده و وی را «دوست آزادی» توصیف کرده بود. ترامپ همچنین از شهروندان هندوراس خواسته بود در انتخابات به عصفوره رأی دهند.

