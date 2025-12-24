پارلمان الجزایر استعمار فرانسه را «جنایت دولتی» اعلام کرد
پارلمان الجزایر امروز -چهارشنبه به اتفاق آرا، قانونی را به تصویب رساند که در آن استعمار فرانسه در الجزایر «جرم دولتی» توصیف شده و پاریس به ارائه عذرخواهی رسمی فراخوانده میشود.
بر اساس این قانون، دولت فرانسه مسئولیت حقوقی کامل دوران استعمار خود در الجزایر و «پیامدهای فاجعهبار» آن را بر عهده دارد و موظف به جبران خسارتهای وارده شناخته میشود.
در متن مصوب پارلمان الجزایر ، مجموعهای از «جنایاتی استعمار فرانسه که مشمول مرور زمان نمیشوند» برشمرده شده که از جمله آنها میتوان به اعدامهای فراقانونی، شکنجه، تجاوز، آزمایشهای هستهای و غارت نظاممند منابع کشور اشاره کرد.
«ابراهیم بوغالی» رئیس مجلس ملی الجزایر، هنگام ارائه این طرح به نمایندگان، آن را «اقدامی کاملاً حاکمیتی» توصیف کرد و گفت که این قانون «پیامی روشن به داخل و خارج است مبنی بر اینکه حافظه ملی الجزایر قابل حذف یا معامله نیست».