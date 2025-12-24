خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پارلمان الجزایر استعمار فرانسه را «جنایت دولتی» اعلام کرد

پارلمان الجزایر استعمار فرانسه را «جنایت دولتی» اعلام کرد
کد خبر : 1732628
لینک کوتاه کپی شد.

پارلمان الجزایر امروز -چهارشنبه به اتفاق آرا، قانونی را به تصویب رساند که در آن استعمار فرانسه در الجزایر «جرم دولتی» توصیف شده و پاریس به ارائه عذرخواهی رسمی فراخوانده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پارلمان الجزایر امروز -چهارشنبه به اتفاق آرا، قانونی را به تصویب رساند که در آن استعمار فرانسه در الجزایر «جرم دولتی» توصیف شده و پاریس به ارائه عذرخواهی رسمی فراخوانده می‌شود.

بر اساس این قانون، دولت فرانسه مسئولیت حقوقی کامل دوران استعمار خود در الجزایر و «پیامدهای فاجعه‌بار» آن را بر عهده دارد و موظف به جبران خسارت‌های وارده شناخته می‌شود.

در متن مصوب پارلمان الجزایر ، مجموعه‌ای از «جنایاتی استعمار فرانسه که مشمول مرور زمان نمی‌شوند» برشمرده شده که از جمله آن‌ها می‌توان به اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، تجاوز، آزمایش‌های هسته‌ای و غارت نظام‌مند منابع کشور اشاره کرد.

«ابراهیم بوغالی» رئیس مجلس ملی الجزایر، هنگام ارائه این طرح به نمایندگان، آن را «اقدامی کاملاً حاکمیتی» توصیف کرد و گفت که این قانون «پیامی روشن به داخل و خارج است مبنی بر اینکه حافظه ملی الجزایر قابل حذف یا معامله نیست».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا