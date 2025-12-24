خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلژیک به پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوست

بلژیک به پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوست
کد خبر : 1732341
لینک کوتاه کپی شد.

بلژیک به پرونده‌ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در نوار غزه مطرح شده، پیوست.‌

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌، بلژیک به پرونده‌ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در نوار غزه مطرح شده، پیوست.‌ 

این دیوان، بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد مستقر در لاهه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بروکسل رسماً اعلامیه مداخله در این پرونده را ارائه کرده است.

بر این اساس، بلژیک به تعدادی از کشورهایی می‌پیوندد که قبلاً به این دعوی پیوسته‌اند، از جمله برزیل، کلمبیا، ایرلند، مکزیک، اسپانیا و ترکیه، در حالی که نیکاراگوئه درخواست پیوستن داده بود و سپس دو ماه بعد بدون توضیح دلایل، آن را پس گرفت.

آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ این پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد و اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸، در پی حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه ‌متهم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا