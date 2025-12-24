به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌، بلژیک به پرونده‌ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در نوار غزه مطرح شده، پیوست.‌

این دیوان، بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد مستقر در لاهه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بروکسل رسماً اعلامیه مداخله در این پرونده را ارائه کرده است.

بر این اساس، بلژیک به تعدادی از کشورهایی می‌پیوندد که قبلاً به این دعوی پیوسته‌اند، از جمله برزیل، کلمبیا، ایرلند، مکزیک، اسپانیا و ترکیه، در حالی که نیکاراگوئه درخواست پیوستن داده بود و سپس دو ماه بعد بدون توضیح دلایل، آن را پس گرفت.

آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ این پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد و اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸، در پی حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه ‌متهم کرد.

