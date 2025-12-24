خبرگزاری کار ایران
نیروهای ویژه آمریکا در کارائیب؛ ساعت صفر جنگ نزدیک است؟

نیروهای ویژه آمریکا با هواپیماهای ترابری اوَسپری و سی-۱۷ از پایگاه‌های مختلف به کارائیب اعزام شدند؛ اقدامی که تحلیلگران آن را آغاز مرحله خطرناک و نزدیک شدن به “ساعت صفر جنگ” علیه ونزوئلا می‌دانند و واکنش شدید دولت مادورو را به دنبال داشته است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فشارهای خود بر ونزوئلا را تشدید کرده است، به‌طوری که گزارش‌های خبری از استقرار نیروهای جدید آمریکایی، شامل واحدهای عملیات ویژه، در منطقه دریای کارائیب خبر می‌دهند.

طبق گزارشی که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از یک منبع مطلع منتشر کرده است، ده فروند هواپیمای ترابری از نوع CV-22 Osprey که برای نیروهای ویژه طراحی شده‌اند، دوشنبه‌شب گذشته از پایگاه هوایی کانون در نیومکزیکو به سمت منطقه کارائیب پرواز کردند.

همچنین، هواپیماهای ترابری C-17 که از پایگاه‌های نظامی فورت استوارت و فورت کمپل پرواز کرده بودند، روز قبل به پورتوریکو رسیدند.

یک مقام آمریکایی تأیید کرد که این هواپیماها در حال حمل نیروها و تجهیزات نظامی بوده‌اند، اما جزئیات مربوط به واحدهای میدانی مستقر را فاش نکرد.

پایگاه هوایی کانون، مقر تیپ بیست‌وهفتم عملیات ویژه است و پایگاه فورت کمپل میزبان گردان ۱۶۰ هوانیروز عملیات ویژه و لشکر ۱۰۱ پیاده‌نظام هوابرد است. همچنین پایگاه فورت استوارت مقر گردان اول، تیپ رنجر ۷۵ محسوب می‌شود.

اعضای این واحدها بر مأموریت‌های نفوذ و نجات پرخطر، حمایت هوایی نزدیک و رزمی، و تأمین امنیت فرودگاه‌ها و حفاظت از نیروهای عملیات ویژه مانند SEAL 6 و دلتا فورس در مأموریت‌های هدفمند آموزش می‌بینند.

در همین زمینه، دیوید دیبتولا، فرمانده بازنشسته و مدیر مؤسسه مطالعات فضایی و هوایی میچل، به روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت: «آن‌ها در حال آماده‌سازی نیروهای خود برای حرکت هستند» و افزود که استقرار واحدهای عملیات ویژه نشان می‌دهد که دولت ترامپ مسیر اقدامات خود علیه ونزوئلا را تعیین کرده است. وی تأکید کرد که پرسش اصلی این است: «هدف نهایی این تحرکات چیست؟»

واکنش و موضع آمریکا و ونزوئلا

رهبران فرماندهی جنوبی آمریکا که مسئولیت منطقه آمریکای لاتین را بر عهده دارند، از ارائه جزئیات مربوط به تحرکات نیروها خودداری کرده و در بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند: «جابجایی معمول تجهیزات و پرسنل بین تأسیسات نظامی، اقدامی روتین است و به دلایل امنیتی جزئیات فعالیت‌ها یا مسیرهای عملیاتی افشا نمی‌شود.»

این تحرکات در چارچوب افزایش فشارهای ترامپ بر ونزوئلا صورت می‌گیرد؛ آمریکا اخیرا اقدام به توقیف نفتکش‌ها برای جلوگیری از صادرات نفت خام کرده و همچنین برخورد با فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر در کارائیب، هدف اصلی آن کاهش درآمد اصلی دولت نیکلاس مادورو بوده است.

ترامپ همچنین به احتمال انجام عملیات زمینی در ونزوئلا اشاره کرده است. او در ۱۲ دسامبر در کاخ سفید گفت: «اکنون عملیات زمینی را آغاز خواهیم کرد، عملیات زمینی بسیار آسان‌تر است و به زودی شروع می‌شود.»

ترامپ هفته گذشته نیز در مصاحبه تلفنی با شبکه  ان‌بی‌سی، تأکید کرد که «احتمال جنگ با ونزوئلا را رد نمی‌کند.»

در مقابل، دولت ونزوئلا به شدت به این اقدامات واکنش نشان داده و ضمن دفاع از نظام مادورو، اقدامات آمریکا را تلاشی برای براندازی دولت قانونی توصیف کرده است.

 

