جعبه سیاه هواپیمای حامل رئیس ستاد ارتش لیبی پیدا شد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «علی یرلی‌کایا»، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که هر هشت سرنشین هواپیمای لیبیایی حامل رئیس ستاد ارتش لیبی در نزدیکی آنکارا کشته شده‌اند.

این وزیر گفت که مقامات ترکیه یک مرکز هماهنگی برای پیگیری سقوط هواپیما ایجاد کرده‌اند و خاطرنشان کرد که کار جستجو در محل سقوط هنوز ادامه دارد.

کایا در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سقوط توضیح داد که «خدمه هواپیما قبل از سقوط، مشکل الکتریکی را گزارش کرده بودند» و تأکید کرد که دلایل سقوط در اسرع وقت مشخص خواهد شد.

وی در ادمه افزود که جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده است.

