ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی

ارتش اسرائیل مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد و به نقض روزانه توافق آتش‌بس ادامه داد.

به گزارش ایلنا به  نقل از الجزیره، ارتش اسرائیل مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد و به نقض روزانه توافق آتش‌بس ادامه داد.

منابع محلی و شاهدان عینی گزارش دادند که هواپیماهای ارتش اسرائیل به بخش شرقی محله التفاح در شهر غزه حمله کردند و همزمان با آن، گلوله‌باران سنگین توپخانه و تیراندازی از وسایل نقلیه در مناطقی که هنوز تحت کنترل آنها است، صورت گرفت.

به گفته شاهدان عینی، در مرکز نوار غزه، وسایل نقلیه اسرائیلی با مسلسل‌های سنگین به سمت خانه‌های شهروندان فلسطینی در شرق اردوگاه پناهندگان بوریج آتش گشودند، در حالی که هلیکوپترها نیز رگبار گلوله شلیک کردند.

 

