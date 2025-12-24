قبرستانهای شلوغ لویو، راز تلخ تلفات اوکراین را برملا میکنند
با گذشت سه سال از جنگ، قبرستان نظامی «میدان مریخ» در شهر لویو، واقع در غرب اوکراین، تقریبا پر شده و دفنهای جدید در محلهای یادبود سابق شوروی، تصویری دردناک از هزینه انسانی جنگ ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا، روزنامه بریتانیایی تایمز در گزارشی اعلام کرد که اوکراین شمار کشتههای خود در جنگ با روسیه را یک موضوع محرمانه میداند و حاضر به افشای آن نیست، اما افزایش تعداد قبرستانها و دفنهای نظامی، واقعیت تلخ تلفات انسانی را آشکار میکند.
به نوشته تایمز، قبرستان «میدان مریخ» در شهر لویو، که پس از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ تأسیس شد، با گذشت سه سال از جنگ تقریبا پر شده است. اکنون برای دفن سربازان اوکراینی از مکانهای جدید، از جمله یک محل یادبود سابق شوروی معروف به «تپه یادبود»، استفاده میشود.
این گزارش میافزاید که قبرستان نظامی لویو با دفن بیش از هزار سرباز، نشاندهنده افزایش تلفات انسانی در جنگ است. این قبرستانها دیگر تنها محل دفن نیستند، بلکه به نمادی از اندوه و فقدان تبدیل شدهاند و خانوادهها به طور مرتب برای یادبود عزیزانشان به این مکانها مراجعه میکنند.
با وجود محرمانه بودن آمار کشتهها، گزارش تایمز به استناد برآوردهای مستقل، تعداد تلفات اوکراینیها را بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر و تلفات روسها را تا ۲۵۰ هزار نفر تخمین زده است.
شهرداری لویو در حال تبدیل «میدان مریخ» به یک یادبود دائمی برای گرامیداشت سربازان کشته شده است که شامل یک یادمان عظیم با نماد اوکراین نیز میشود. تاریخچه شهر لویو نشان میدهد که با وجود معماری تاریخی و کمتخریبی نسبت به مناطق خط مقدم جنگ، این شهر از زمان آغاز تجاوز روسیه، به دلیل تامین نیروی انسانی، هزینه انسانی بالایی پرداخت کرده است.
«میدان مریخ» که در آوریل ۲۰۲۲ به عنوان قبرستان نظامی افتتاح شد، به سرعت از شمار سربازان کشته شده پر شد.
گزارش تایمز نتیجهگیری میکند که هرچند آمار دقیق تلفات انسانی محرمانه باقی مانده، اما واقعیت جنگ از طریق قبرستانهای شلوغ و یادبودهای نظامی نمایان است و تصویری از هزینه انسانی جنگ و مقاومت اوکراین ارائه میدهد.