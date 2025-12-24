روسیه در کنار ونزوئلا؛ رویارویی احتمالی با آمریکا؟

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، همزمان با تشدید تنش‌ها در کارائیب و اقدام‌های آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئلا، روسیه حمایت کامل خود از دولت و مردم این کشور را اعلام کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود، ایوان گیل، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب، بر همبستگی و حمایت مسکو از کاراکاس تأکید کرد.

این تحولات در پی اقدامات متوالی واشنگتن صورت می‌گیرد که شامل تهدید به تحریم گسترده‌تر و محدود کردن حرکت نفتکش‌های ونزوئلایی است. این فشارها، دولت نیکولاس مادورو را در بحبوحه بحران اقتصادی شدید و ناآرامی‌های داخلی قرار داده است.

حمایت روسیه محدود به بیانیه‌های دیپلماتیک نیست؛ مسکو پیش‌تر کمک‌های اقتصادی، اعزام مشاوران و تجهیزات نظامی به ونزوئلا ارائه کرده و تحلیل‌گران احتمال می‌دهند همکاری نظامی و اطلاعاتی میان دو کشور افزایش یابد، از جمله احتمال حضور کشتی‌های روسی در بنادر منطقه کارائیب.

تقویت این ائتلاف می‌تواند تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن ونزوئلا از نظر اقتصادی و دیپلماتیک را تضعیف کرده و کاراکاس را به یک شریک منطقه‌ای قدرتمند مجهز کند که توان حمایت از موضع کشور را دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که مداخله بیشتر روسیه ممکن است بحران کنونی را به یک رویارویی نیابتی شبیه دوران جنگ سرد در آمریکای لاتین تبدیل کرده و دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی داخلی را به ویژه در شرایط مقاومت مادورو در برابر مذاکرات با مخالفان، دشوارتر کند.

حمایت روسیه به‌عنوان ابزاری برای نشان دادن توانایی مسکو در مقابله با نفوذ آمریکا تعبیر می‌شود. با توجه به نقش استراتژیک ونزوئلا در منطقه، این تعامل می‌تواند نقشه ژئوپلیتیک کارائیب و آمریکای لاتین را بازتعریف کند و نگرانی کشورهای همسایه و متحدان آمریکا را افزایش دهد.

در این شرایط، مادورو به اجرای سیاست‌های مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن ادامه می‌دهد، در حالی که آمریکا نیز در نظر دارد اقدامات بیشتری برای محدود کردن صادرات نفت ونزوئلا انجام دهد. این تحولات منطقه را در معرض خطر تنش‌های بی‌سابقه قرار داده و امکان برخورد مستقیم یا نیابتی را افزایش می‌دهد.

حمایت روسیه از ونزوئلا، ضمن تقویت جایگاه کاراکاس در عرصه بین‌المللی، نشان‌دهنده تلاش مسکو برای تثبیت حضور خود در آمریکای لاتین و به چالش کشیدن نفوذ آمریکا در منطقه است.

انتهای پیام/