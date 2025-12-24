خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو در انتظار چراغ سبز ترامپ برای جنگ علیه لبنان

منابع خبری عبری‌زبان اعلام کردند که نخست‌وزیر اسرائیل، در انتظار دریافت چراغ سبز از رئیس‌جمهور آمریکا، برای از سرگیری جنگ علیه لبنان است.

به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر قصد دارد از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مجوز یک عملیات گسترده علیه حزب‌الله را بگیرد.

رسانه‌های عبری پیشتر از تکمیل طرحی گسترده توسط ارتش اسرائیل برای حمله به مواضع حزب‌الله خبر داده بودند، طرحی که در صورت شکست دولت و ارتش لبنان در اجرای تعهد خود برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال ۲۰۲۵، اجرا خواهد شد.

در مقابل، طارق متری، معاون نخست‌وزیر لبنان، روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیوی «صدای لبنان» تأکید کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که اسرائیل در آینده از تشدید حملات خود دست بکشد. 

متری تاکید کرد که لبنان نباید به دلیل ترس از احتمال حمله اسرائیل، به واکنش‌های عجولانه یا تحلیل‌های غیرموثق دامن بزند. او افزود که برخی پیش‌بینی‌ها درباره تشدید حملات اسرائیل غیرمنطقی و فاقد پایه اطلاعاتی قابل اعتماد است.

به گفته او، وظیفه لبنان این است که راه هرگونه بهانه برای تجاوز اسرائیل را از میان بردارد و کمیته «مکانیزم» با بررسی نحوه اجرای وظایف ارتش لبنان طبق برنامه عملیاتی، این هدف را دنبال می‌کند.

کمیته مکانیزم بر اساس توافق آتش‌بس از نوامبر ۲۰۲۴ تشکیل شده و بر اجرای آن نظارت دارد. این کمیته شامل نمایندگان نظامی لبنان، فرانسه، اسرائیل، آمریکا و نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) است.

در اوایل آگوست گذشته، دولت لبنان سلاح را در اختیار دولت و شامل سلاح حزب‌الله دانست و ارتش را موظف به تدوین و اجرای برنامه‌ای برای خلع سلاح تا پایان سال ۲۰۲۵ کرد. با این حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، بارها تاکید کرده که حزب‌الله سلاح خود را تحویل نخواهد داد و خواستار پایان اشغالگری اسرائیل در اراضی لبنانی شده است.

اسرائیل نیز ارتش لبنان را متهم به کوتاهی در اجرای برنامه خلع سلاح می‌کند، اتهامی که از سوی بیروت رد شده است.

