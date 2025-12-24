خبرگزاری کار ایران
چرا رئیس سازمان اطلاعات ترکیه از «مقبره فارابی» در دمشق بازدید کرد؟

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، در حاشیه سفر رسمی به دمشق، از مقبره دانشمند و فیلسوف اسلامی، ابونصر فارابی، دیدن کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، در حاشیه سفر رسمی کاری خود که روز دوشنبه به دمشق انجام شد، از مقبره دانشمند و فیلسوف اسلامی، ابونصر فارابی، دیدن کرده است.

انتخاب مقبره فارابی از میان مقبره‌های دیگر دانشمندان در دمشق، پرسش‌ها و واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

کالین علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و اطلاعاتی، به‌دلیل پیشینه دانشگاهی و فکری خود نیز شناخته می‌شود. او پیش از تصدی سمت کنونی‌اش، در بسیاری از نوشته‌ها و سخنرانی‌های فلسفی خود به اندیشه‌ها و نمونه‌هایی از آثار فارابی استناد می‌کرد.

این مقام و اندیشمند ترک در بیش از یک مناسبت، تحسین عمیق خود را نسبت به این دانشمند ابراز کرده و دیدگاه‌های او را به‌طور گسترده در کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای خود بررسی کرده است.

فارابی (۸۷۲–۹۵۰ میلادی) از برجسته‌ترین دانشمندان و فیلسوفان مسلمان به‌شمار می‌رود و به «معلم ثانی» پس از ارسطو شهرت دارد. او بنیان‌گذار فلسفه‌ای بود که میان اندیشه یونانی و اسلامی پیوند برقرار کرد و آثاری مهم در فلسفه، منطق، اخلاق و سیاست از خود به‌جا گذاشت.

