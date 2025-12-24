به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «کریل دیمیتریف» نماینده رئیس‌جمهوری روسیه در امور همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی، اعلام کرد که فساد در تیم «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، نقش محوری در آغاز و تشدید بحران اوکراین داشته است.

به گزارش رسانه‌های روسی، دیمیتریف با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که فساد تیم بایدن یکی از عوامل اصلی بروز مناقشه اوکراین بوده است.

وی افزود که جنگ‌طلبان تنها به یک دلیل خواهان ادامه جنگ هستند و آن، سودجویی از آن است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز با انتقاد شدید از جو بایدن، وی را به دلیل هزینه‌کرد گسترده منابع مالی آمریکا در اوکراین «احمق» توصیف کرد و گفت که دولت کنونی آمریکا به «هدررفت پول» در این پرونده پایان داده است.

