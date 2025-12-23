خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال عربستان از توافق برای تبادل اسرا در یمن

استقبال عربستان از توافق برای تبادل اسرا در یمن
کد خبر : 1732126
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه عربستان امروز -سه‌شنبه- از توافق برای تبادل حدود سه هزار زندانی در یمن استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از عرب‌نیوز، وزارت خارجه عربستان امروز -سه‌شنبه- از توافق برای تبادل حدود سه هزار زندانی در یمن استقبال کرد. 

این وزارتخانه توافق یادشده را یک اقدام مهم انسانی دانست که به کاهش رنج‌های مردم یمن کمک کرده و زمینه‌های اعتمادسازی را تقویت می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است: «پادشاهی سعودی قدردان تلاش‌های صادقانه و سخاوتمندانه سلطان‌نشین عمان در میزبانی و حمایت از مذاکرات در بازه ۹ تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ است«.

علاوه بر این، وزارت خارجه عربستان از تلاش‌های «هانس گروندنبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تمامی طرف‌های مذاکره‌کننده در دستیابی به توافق تقدیر کرده و بر حمایت ریاض از همه اقدام‌های منجر به صلح، امنیت و ثبات مطابق با خواسته‌های مردم یمن تأکید کرد.

بر اساس این توافق، هزار و ۷۰۰ زندانی گروه انصارالله در ازای هزار و ۲۰۰ زندانی معرفی‌شده توسط دولت مستعفی آزاد خواهند شد که در میان آن‌ها هفت شهروند سعودی و ۲۳ شهروند سودانی نیز حضور دارند.

هانس گروندبرگ نیز در بیانیه‌ای اجرای مؤثر این توافق را مستلزم «تعامل و همکاری مستمر طرف‌ها، حمایت هماهنگ منطقه‌ای و تلاش‌های پایدار برای پیشبرد آزادسازی‌های بعدی» دانست.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا