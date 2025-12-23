استقبال عربستان از توافق برای تبادل اسرا در یمن

به گزارش ایلنا به نقل از عرب‌نیوز، وزارت خارجه عربستان امروز -سه‌شنبه- از توافق برای تبادل حدود سه هزار زندانی در یمن استقبال کرد.

این وزارتخانه توافق یادشده را یک اقدام مهم انسانی دانست که به کاهش رنج‌های مردم یمن کمک کرده و زمینه‌های اعتمادسازی را تقویت می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است: «پادشاهی سعودی قدردان تلاش‌های صادقانه و سخاوتمندانه سلطان‌نشین عمان در میزبانی و حمایت از مذاکرات در بازه ۹ تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ است«.

علاوه بر این، وزارت خارجه عربستان از تلاش‌های «هانس گروندنبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تمامی طرف‌های مذاکره‌کننده در دستیابی به توافق تقدیر کرده و بر حمایت ریاض از همه اقدام‌های منجر به صلح، امنیت و ثبات مطابق با خواسته‌های مردم یمن تأکید کرد.

بر اساس این توافق، هزار و ۷۰۰ زندانی گروه انصارالله در ازای هزار و ۲۰۰ زندانی معرفی‌شده توسط دولت مستعفی آزاد خواهند شد که در میان آن‌ها هفت شهروند سعودی و ۲۳ شهروند سودانی نیز حضور دارند.

هانس گروندبرگ نیز در بیانیه‌ای اجرای مؤثر این توافق را مستلزم «تعامل و همکاری مستمر طرف‌ها، حمایت هماهنگ منطقه‌ای و تلاش‌های پایدار برای پیشبرد آزادسازی‌های بعدی» دانست.

