هیئت وزیران سوریه وارد مسکو شد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که یک هئیت وزیران از سوی این کشور برای مذاکرات با مقامات روسیه وارد مسکو شد.

دفتر رسانه‌ای وزارت خارجه دولت موقت سوریه گزارش داد که «اسعد الشیبانی»، وزیرخارجه این کشور، «مرهف ابوقصره»، وزیر دفاع و مقامات سرویس اطلاعاتی دولت موقت این کشور، برای مذاکرات با مقامات روسیه، وارد مسکو پایتخت این کشور شدند.

این سفر همزمان با مذاکرات میان مسکو و دمشق در رابطه با تامین گندم روسیه برای سوریه انجام می‌شود.

