به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه غربی اظهار داشت که «احتمال حمله روسیه به کشورهای ناتو را رد می‌کند.»

پیستوریوس در مصاحبه‌ای که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، به این روزنامه گفت: «من به چنین سناریویی اعتقاد ندارم.»

وی توضیح داد که «رهبری روسیه به دنبال جنگ تمام‌عیار علیه ناتو نیست.»

وی افزود: «من این احتمال را رد نمی‌کنم که مسکو بخواهد با تضعیف وحدت ناتو، آن را از درون متلاشی کند.»

