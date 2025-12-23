خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر دفاع آلمان:

روسیه به دنبال جنگ تمام‌عیار علیه ناتو نیست

روسیه به دنبال جنگ تمام‌عیار علیه ناتو نیست
کد خبر : 1731929
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع آلمان، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه غربی اظهار داشت که «احتمال حمله روسیه به کشورهای ناتو را رد می‌کند.»

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه غربی اظهار داشت که «احتمال حمله روسیه به کشورهای ناتو را رد می‌کند.»

پیستوریوس در مصاحبه‌ای که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، به این روزنامه گفت: «من به چنین سناریویی اعتقاد ندارم.»

وی توضیح داد که «رهبری روسیه به دنبال جنگ تمام‌عیار علیه ناتو نیست.»

وی افزود: «من این احتمال را رد نمی‌کنم که مسکو بخواهد با تضعیف وحدت ناتو، آن را از درون متلاشی کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا