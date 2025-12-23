عربستان ۳ نفر را اعدام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت کشور عربستان سعودی امروز -سه‌شنبه- از اعدام سه تن پس از محکومیت به ارتکاب یک سری عملیات تروریستی در این پادشاهی خبر داد.

براساس بیانیه‌ای که این وزارتخانه در صفحه خود در پلتفرم ایکس منتشر کرد، این گروه مرتکب جرایم جدی از جمله قتل یکی از نیروهای امنیتی و زخمی کردن همکارش و همچنین تیراندازی تصادفی به تعدادی از مقرها و خودروهای متعلق به سرویس‌های امنیتی، شده‌اند.

همچنین از آنها سلاح گرم و انواع مهمات کشف و ضبط شد و آنها در فعالیت‌های مربوط به ساخت بمب‌های دست‌ساز و مواد منفجره دست داشتند.

