به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا با تأکید بر پایبندی کشورش به تعهدات بین‌المللی، اعلام کرد که ونزوئلا همچنان مقصدی امن و باز برای سرمایه‌گذاری خارجی است.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با تأکید بر سیاست‌های اقتصادی دولت خود گفت: «به متحدان‌مان در چین، هند و اروپا و همچنین به سرمایه‌گذارانی که هم‌اکنون در کشور ما حضور دارند، اطمینان می‌دهم که اراضی ونزوئلا برای سرمایه‌گذاری و تولید مواد غذایی کاملاً باز است».

وی با اشاره به پایبندی کاراکاس به قراردادهای امضا شده افزود که هرگاه قراردادی را امضا می‌کنیم، بدون توجه به شرایط و تحولات، به آن وفادار می‌مانیم؛ همان‌گونه که فارغ از اختلافات مقطعی و موقتی با دولت کنونی آمریکا، در پرونده شرکت «شورون» نیز عمل کردیم.

مادورو همچنین با انتقاد از رویکرد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: «ترامپ اگر به مسائل داخلی و اجتماعی کشور خود توجه بیشتری نشان می‌داد، قطعاً وضعیت بهتری در داخل آمریکا داشت».

انتهای پیام/