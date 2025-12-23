مادورو:
ترامپ به جای بحرانسازی خارجی به مشکلات داخلی آمریکا رسیدگی کند
رئیسجمهوری ونزوئلا با تأکید بر پایبندی کشورش به تعهدات بینالمللی، اعلام کرد که ونزوئلا همچنان مقصدی امن و باز برای سرمایهگذاری خارجی است.
به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا با تأکید بر پایبندی کشورش به تعهدات بینالمللی، اعلام کرد که ونزوئلا همچنان مقصدی امن و باز برای سرمایهگذاری خارجی است.
رئیسجمهوری ونزوئلا با تأکید بر سیاستهای اقتصادی دولت خود گفت: «به متحدانمان در چین، هند و اروپا و همچنین به سرمایهگذارانی که هماکنون در کشور ما حضور دارند، اطمینان میدهم که اراضی ونزوئلا برای سرمایهگذاری و تولید مواد غذایی کاملاً باز است».
وی با اشاره به پایبندی کاراکاس به قراردادهای امضا شده افزود که هرگاه قراردادی را امضا میکنیم، بدون توجه به شرایط و تحولات، به آن وفادار میمانیم؛ همانگونه که فارغ از اختلافات مقطعی و موقتی با دولت کنونی آمریکا، در پرونده شرکت «شورون» نیز عمل کردیم.
مادورو همچنین با انتقاد از رویکرد «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا گفت: «ترامپ اگر به مسائل داخلی و اجتماعی کشور خود توجه بیشتری نشان میداد، قطعاً وضعیت بهتری در داخل آمریکا داشت».