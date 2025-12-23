موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش موشکهای هوابههوا به دانمارک
وزارت خارجه آمریکا با فروش یک بسته بزرگ تسلیحاتی شامل موشکهای هوا به هوا به دانمارک به ارزش ۹۵۱ میلیون دلار موافقت کرد.
بر اساس بیانیه منتشرشده، دولت دانمارک پیشتر درخواست خرید ۲۳۶ فروند موشک پیشرفته هوا به هوا بههمراه تجهیزات و پشتیبانیهای مرتبط را به واشنگتن ارائه کرده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این معامله پیشنهادی با سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی این کشور همراستا بوده و در راستای تقویت توان دفاعی یکی از متحدان این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی انجام میشود.
دولت آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و طبق قوانین، کنگره ۳۰ روز فرصت دارد تا این معامله را بررسی کرده و در مورد رد یا تأیید آن تصمیمگیری کند.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا پیشتر نیز در ماه جاری میادی با فروش موشکهای هوا به هوای میانبرد، سامانه یکپارچه مدیریت نبرد دفاع هوایی و موشکی و خدمات لجستیکی مرتبط به دانمارک موافقت کرده بود. مجموع ارزش این معاملات به چند میلیارد دلار میرسد و نشاندهنده گسترش همکاریهای نظامی واشنگتن و کپنهاگ در چارچوب ساختار دفاعی غرب است.