وزارت دفاع جولانی حمله به مواضع «قسد» در حلب را رد کرد
وزارت دفاع دولت موقت سوریه شامگاه دوشنبه به وقت محلی، برخی گزارشها درباره حمله ارتش سوریه به مواضع «قسد» در محلههای «الشیخ مقصود» و «الاشرفیه» شهر حلب را قاطعانه رد کرد.
به گزارش ایلنا، وزارت دفاع دولت موقت سوریه شامگاه دوشنبه به وقت محلی، برخی گزارشها درباره حمله ارتش سوریه به مواضع «قسد» در محلههای «الشیخ مقصود» و «الاشرفیه» شهر حلب را قاطعانه رد کرد.
این وزارتخانه در بیانیهای که توسط خبرگزاری سانا منتشر شد، اعلام کرد: «نیروهای قسد بهطور ناگهانی مواضع نیروهای امنیت داخلی و ارتش سوریه در اطراف محله الاشرفیه را هدف حمله قرار دادهاند که به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش و امنیتی انجامیده است».
در ادامه بیانیه آمده است که ارتش سوریه در حال پاسخ به حملات فسد است که منازل غیرنظامیان، تردد شهروندان و همچنین مواضع ارتش و نیروهای امنیتی در اطراف دو محله یادشده را هدف قرار دادهاند.
وزارت دفاع دولت موقت سوریه افزود که این پاسخ صرفاً در چارچوب دفاع از جان غیرنظامیان و حفاظت از مواضع دولتی و در واکنش به «تجاوزات غیرموجه یک گروه جداییطلب» انجام میشود.
بر اساس گزارش سانا، در جریان این حملات، یک عضو نیروهای امنیت داخلی، یک سرباز ارتش سوریه و شماری از نیروهای دفاع مدنی و غیرنظامیان زخمی شدهاند. گفته میشود نیروهای قسد از سلاحهای سنگین، از جمله تیربار، آرپیجی و خمپاره برای هدف قرار دادن ایستهای امنیتی استفاده کردهاند.
همزمان، وزارت کشور دولت موقت سوریه نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که نیروهای قسد مستقر در محلههای الشیخ مقصود و الاشرفیه، با وجود توافقات پیشین، بهطور ناگهانی از مواضع مشترک عقبنشینی کرده و سپس با «اقدامی غافلگیرانه» به سوی ایستهای مشترک نیروهای امنیت داخلی آتش گشودهاند. دمشق این اقدام را «نقض آشکار توافقات» توصیف کرده است.