احضار سفیر آمریکا از سوی دانمارک

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دانمارک سفیر آمریکا را احضار کرد.

پس از آنکه دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا یک فرستاده ویژه برای گرینلند منصوب کرد و بار دیگر ادعاها درباره ضرورت حاکمیت آمریکا بر این جزیره مطرح شد، وزارت خارجه دانمارک سفیر ایالات متحده را احضار کرد.

پیشتر رسانه‌ها گزارش دادند که فرماندار ایالت لوئیزیانا به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور گرینلند منصوب شده است.

دانمارک پیش از این بارها تأکید کرده است که گرینلند «برای فروش نیست» و هرگونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود را غیرقابل قبول می‌داند.

