کرملین:
دمیتریف به محض بازگشت به مسکو پوتین را از پیشنهادات ایالات متحده باخبر میکند
سخنگوی کاخ کرملین گفت که فرستاده فرستاده ویژه روسیه به ایالا متحده، به محض بازگشت به مسکو، رئیس کاخ کرملین را از پیشنهادهای طرف آمریکایی برای حلوفصل بحران اوکراین، با خبر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، « دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -دوشنبه- گفت که «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه روسیه، به محض بازگشت از میامی به مسکو، در مورد پیشنهادات ایالات متحده برای حلوفصل احتمالی اوکراین به «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور، گزارش خواهد داد.
فرستاده ویژه کرملین، روز شنبه وارد میامی شد و دو روز مذاکرات با «استیو ویتکاف»، و «جرد کوشنر»، فرستاده ویژه و داماد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برگزار کرد.