ژنرال منیر از کلید پیروزی در درگیری با هند پرده برداشت
رئیس ستاد ارتش پاکستان تصریح کرد که نیروهای این کشور در عملیات «بنیان مرصوص» با «یاری الهی» موفق شدند درگیری چهارروزه با هند را به پیروزی تبدیل کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال عاصم منیر، رئیس ستاد نیروهای مسلح پاکستان، اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در عملیات «بنیان مرصوص» علیه هند، از «یاری الهی» برخوردار بودهاند.
پایگاه خبری «داون» گزارش داد که منیر درباره درگیری چهارروزه ماه مه گذشته با هند گفت: «ما این یاری را احساس کردیم.»
رئیس ستاد ارتش پاکستان این سخنان را در جریان «کنفرانس ملی علمای دینی» که ۱۰ دسامبر جاری در اسلامآباد برگزار شد، مطرح کرده است. با این حال، جزئیات این سخنرانی تاکنون محدود بوده و بخشهایی از آن روز یکشنبه از تلویزیون پخش شد.
هند بامداد هفتم ماه مه مجموعهای از حملات هوایی را به مناطق مختلفی در پاکستان انجام داد که این اقدام به شدیدترین رویارویی میان دو رقیب دیرینه طی دهههای اخیر منجر شد.
در جریان این درگیری چهارروزه، هر دو طرف از جنگندهها، موشکها، توپخانه و پهپادها استفاده کردند که به کشته شدن دهها نفر منجر شد و سرانجام به توافق آتشبس انجامید.
این رویارویی پس از حملهای به گردشگران در منطقه «پهلگام» در کشمیر تحت اشغال هند در ۲۲ آوریل رخ داد؛ حملهای که ۲۶ کشته بر جای گذاشت.
در حالی که دهلینو بدون ارائه مدرک، اسلامآباد را مسئول این حمله دانست، پاکستان هرگونه نقشآفرینی در آن را رد کرد و وزارت خارجه این کشور با زیر سؤال بردن اعتبار روایت هند، آن را «مملو از دروغ» توصیف کرد.
در موضوع افغانستان نیز، عاصم منیر در این کنفرانس اعلام کرد: «۷۰ درصد از عناصر گروه تحریک طالبان پاکستان که وارد خاک پاکستان میشوند، اتباع افغان هستند.»
اسلامآباد بارها از کابل خواسته است به استفاده گروههای تروریستی از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان پایان دهد، اما مقامات افغان این اتهامات را رد کردهاند.
رئیس ستاد ارتش پاکستان در ادامه سخنان خود در این کنفرانس، با طرح پرسشی گفت: «آیا افغانستان خون کودکان پاکستانی ما را نمیریزد؟»
وی همچنین اشاره کرد که از طالبان افغانستان خواسته شده است میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند.