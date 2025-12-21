خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار پوتین و لوکاشنکو در سن‌پترزبورگ

دیدار پوتین و لوکاشنکو در سن‌پترزبورگ
کد خبر : 1731053
لینک کوتاه کپی شد.

رؤسای جمهوری روسیه و بلاروس امروز -یکشنبه- در سن‌پترزبورگ دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌‌جمهوری روسیه و «الکساندر لوکاشنکو» همتای بلاروسی وی، امروز -یکشنبه- در سن‌پترزبورگ دیدار دوجانبه‌ای برگزار کردند.

این دیدار در آستانه آغاز نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شد. پوتین همکاری میان دو کشور را «بسیار نزدیک و مؤثر» توصیف کرده و از پویایی مثبت روابط دوجانبه سخن گفت.

وی تأکید کرد که اختلافات موجود نیازمند مداخله در بالاترین سطح نیست. لوکاشنکو نیز اعلام کرد که مسکو و مینسک تمامی توافقات مشترک، از همکاری‌های نظامی و دفاعی تا حوزه‌های اقتصادی، را بدون مانع اجرا می‌کنند و نقش «پیشران» در روندهای همگرایی فضای پساشوروی بر عهده دارند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن