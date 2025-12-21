دیدار پوتین و لوکاشنکو در سنپترزبورگ
رؤسای جمهوری روسیه و بلاروس امروز -یکشنبه- در سنپترزبورگ دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه و «الکساندر لوکاشنکو» همتای بلاروسی وی، امروز -یکشنبه- در سنپترزبورگ دیدار دوجانبهای برگزار کردند.
این دیدار در آستانه آغاز نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شد. پوتین همکاری میان دو کشور را «بسیار نزدیک و مؤثر» توصیف کرده و از پویایی مثبت روابط دوجانبه سخن گفت.
وی تأکید کرد که اختلافات موجود نیازمند مداخله در بالاترین سطح نیست. لوکاشنکو نیز اعلام کرد که مسکو و مینسک تمامی توافقات مشترک، از همکاریهای نظامی و دفاعی تا حوزههای اقتصادی، را بدون مانع اجرا میکنند و نقش «پیشران» در روندهای همگرایی فضای پساشوروی بر عهده دارند.