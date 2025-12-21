به گزارش ایلنا، وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از گفت‌وگوی تلفنی «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه این کشور و «سید عباس عراقچی»، وزیرخارجه ایران خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «طرفین همکاری دوجانبه در بخش‌های مختلف را بررسی و در مورد تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند».

در این پیام افزوده شد: «وزرای خارجه دو کشور بر تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری در تجارت، ارتباطات و روابط میان دو ملت و بر عزم خود برای همکاری نزدیک برای صلح و توسعه منطقه‌ای تاکید کردند».

