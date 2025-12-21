خبرگزاری کار ایران
نشست فوق‌العاده آسه‌آن برای تنش‌زدایی میان کامبوج و تایلند

وزارت خارجه مالزی از نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا برای تنش‌زدایی میان کامبوج و تایلند خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه مالزی اعلام کرد که اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن)، روز آینده -دوشنبه- نشست فوق‌العاده وزرای خارجه برای گفت‌وگو درباره راه‌های تنش‌زدایی میان کامبوج و تایلند برگزار می‌کند.

وزارت خارجه مالزی همچنین بر لزوم پایبندی کامبوج و تایلند به اصول این اتحادیه به ویژه اصول مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز و حسن همجواری، به منظور مهار تنش‌ها و حفظ ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

این در حالی است که کامبوج اعلام کرده، تمامی گذرگاه‌های مرزی با تایلند را فورا و تا اطلاع ثانوی بسته است.

 

 

