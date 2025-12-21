نتانیاهو و ترامپ؛ چهار سناریوی نظامی علیه تهران روی میز کاخ سفید

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، قصد دارد در دیدار پیش‌روی خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزینه‌های مختلف حمله نظامی به ایران را ارائه کند. تل‌آویو با اشاره به گسترش برنامه موشکی بالستیک و بازسازی توانمندی‌های نظامی تهران، این اقدامات را تهدیدی فوری برای اسرائیل و منافع ایالات متحده معرفی می‌کند.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی نیوز، انتظار می‌رود نتانیاهو جزئیات برنامه احتمالی خود را در دیداری که اواخر دسامبر در مجتمع مارالاگو در فلوریدا برگزار می‌شود، با ترامپ در میان بگذارد. مقامات اسرائیلی با وجود تلاش برای کاهش حساسیت خبر، آن را تکذیب نکرده‌اند.

یک مقام سیاسی صهیونیست به روزنامه «معاریو» گفته است که نخست‌وزیر نتانیاهو تصمیم دارد جزئیات دیدار را در خود جلسه مطرح کند و فعلا قصد ندارد اطلاعات بیشتری ارائه دهد، اما ضرورت بررسی پرونده ایران و گزینه‌های موجود را رد نکرده است.

هدف اصلی نتانیاهو، متقاعد کردن ترامپ است که گسترش توان موشکی ایران، تهدیدی مستقیم برای امنیت این رژیم، منافع آمریکا و کل منطقه است و نیازمند اقدام فوری می‌باشد.

گزارش‌ها حاکی است که چهار گزینه احتمالی برای عملیات نظامی علیه ایران به ترامپ ارائه خواهد شد، مشابه گزینه‌هایی که پیش از حملات ژوئن سال گذشته در کاخ سفید مطرح شده بود:

عملیات مستقل اسرائیل عملیات با کمک محدود آمریکا عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا عملیات مستقل آمریکا

منابع عبری به نقل از کارشناسان و تحلیلگران نوشت که در صورت فقدان نظارت، ایران می‌تواند ماهانه تا سه هزار موشک تولید کند که توان دفاعی و محافظت از سایت‌های هسته‌ای این کشور را افزایش خواهد داد.

همچنین منابع و تحلیلگران منطقه‌ای پیش‌تر هشدار داده‌اند که احتمال بروز جنگ دیگر میان اسرائیل و ایران مسأله‌ای زمان‌دار است و توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ برای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم ایران در ماه گذشته پایان یافته و تحریم‌های سختگیرانه از سر گرفته شده است.

