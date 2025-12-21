به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «خلیفه بن حمد آل ثانی»، وزیر کشور قطر و «الکسندر دوبرینت»، وزیر کشور آلمان در دوحه دیدار کردند.

در این دیدار راه‌های تقویت همکاری دو کشور در حوزه‌های امنیتی بررسی شد.

وزرای کشور قطر و آلمان درخصوص شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک نیز رایزنی کردند.

دو طرف به بررسی توسعه سازوکارهای هماهنگی در راستای حمایت از تلاش‌های امنیتی میان دو کشور پرداختند.

