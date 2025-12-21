خبرگزاری کار ایران
کاروان نظامی آمریکا وارد شرق دیرالزور شد

منابع محلی از ورود یک کاروان نظامی آمریکا به شهرک «الشحیل» در شرق استان دیرالزور سوریه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع محلی از ورود یک کاروان نظامی آمریکا به شهرک «الشحیل» در شرق استان دیرالزور سوریه خبر دادند.

به گفته این منابع، هم‌زمان با ورود این کاروان نظامی، پرواز گسترده و کم‌سابقه بالگردها و پهپادهای آمریکایی در آسمان منطقه به ثبت رسیده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره مأموریت این کاروان و اهداف تحرکات نظامی آمریکا در این منطقه منتشر نشده است.

 

