مقام تشکیلات خودگردان:
بیش از ۴۰۰ فلسطینی از زمان آتشبس به شهادت رسیدهاند
سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در روسیه در گفتوگویی اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ تن از زمان اعلام آتشبس تاکنون به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «عبدالحافظ نوفال»، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در روسیه در گفتوگویی با تاس گفت که از زمان آتشبس با رژیم صهیونیستی بیش از ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
وی گفت که متاسفانه به رغم اعلام آتشبس، برآورد میشود که بیش از ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و دو برابر این تعداد مجروح شده باشند.
سفیر تشکیلات خودگردان افزود: «این به دلیل ادامه نقض آتشبس توسط اسرائیل و اجازه ورود کمکهای بشردوستانه تنها در حداقل حجم ممکن است».