وزیر خارجه ونزوئلا:
روبیو متخصص ترویج کودتا و تغییر رژیم است
به گزارش ایلنا، «ایوان خیل» وزیر خارجه ونزوئلا، «مارکو روبیو» همتای آمریکایی خود را به ترویج کودتا و سیاست تغییر رژیم متهم کرده و تأکید کرد که رویکردهای واشنگتن طی سالهای گذشته چیزی جز شکست، ویرانی و بیثباتی جهانی بههمراه نداشته است.
خیل در اظهاراتی اعلام کرد که روبیو «متخصص تبلیغ و پیشبرد کودتاها و تغییر نظامهای سیاسی» است و سیاستهایی را دنبال میکند که آمریکا را به سمت جنگهایی سوق داده است که مردم این کشور با آن مخالف هستند.
وی افزود که سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا در عرصه بینالمللی به شکست انجامیده و نتیجه آن «خونریزی، مرگ و تخریب در نقاط مختلف جهان» بوده است و نه امنیت بههمراه آورده است و نه ثبات.
وزیر خارجه ونزوئلا همچنین از «گفتمان نفرتپراکنانه» مارکو روبیو علیه آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، بهشدت انتقاد کرد و آن را نشانهای از «شکست سیاسی و اخلاقی عمیق» دانست.
خیل تصریح کرد که روبیو در واقع در خدمت منافع مردم آمریکا نیست، بلکه منافع «مافیاهای میامی» و لابیهایی را دنبال میکند که از وی حمایت مالی میکنند.
وی در پایان تأکید کرد که تمامی حملات آمریکا و آنچه با «اخبار جعلی» همراه میشود، با هدف غارت نفت، زمینها، معادن و منابع طبیعی ونزوئلا صورت میگیرد و افزود که کاراکاس با وجود همه فشارها، به دفاع از حاکمیت ملی و حقوق مشروع خود ادامه خواهد داد.