به گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نسبت به پیامدهای تصویب طرح احداث یک شهرک استعماری جدید در شرق قدس اشغالی توسط «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی کابینه رژیم صهیونیستی، هشدار داد و این اقدام را تشدیدی خطرناک در روند شهرک‌سازی و الحاق اراضی فلسطینی توصیف کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح استعماری تازه، «جنایتی دیگر» است که به کارنامه اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در نقض آشکار حقوق بین‌الملل افزوده می‌شود.

در این بیانیه تأکید شده است که تداوم شهرک‌سازی «زمینه تنش و بی‌ثباتی» را فراهم می‌کند و مسئولیت کامل پیامدهای این اقدامات استعماری بر عهده دولت ٰرژیم اشغالگر صهیونیستی است.

حماس همچنین از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی و قضایی وابسته خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با اقدامی فوری، مانع اجرای پروژه‌های شهرک‌سازی شوند و تدابیر بازدارنده علیه رژیم اشغالگر اعمال کنند.

این جنبش در پایان، مردم فلسطین را به تقویت ایستادگی و وحدت در برابر طرح‌های یهودی‌سازی و کوچ اجباری فراخواند.

انتهای پیام/