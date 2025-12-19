خبرگزاری کار ایران
ترامپ: جنگ با ونزوئلا منتفی نیست/ مصادره نفتکش‌ها ادامه دارد

همزمان با تشدید فشارهای واشنگتن بر دولت نیکلاس مادورو و اعمال محدودیت‌های شدید بر محموله‌های نفتی ونزوئلا، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که احتمال وقوع جنگ با این کشور را نمی‌توان منتفی دانست.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» تأکید کرد که گزینه نظامی علیه ونزوئلا را رد نمی‌کند. او بدون ارائه جزئیات بیشتر، افزود که ایالات متحده به مصادره نفتکش‌های تحت تحریم ادامه خواهد داد.

پیش از این، ترامپ روز سه‌شنبه فرمان اعمال «محاصره» بر نفتکش‌های در حال حرکت از و به سمت ونزوئلا را صادر کرده بود؛ اقدامی که هدف آن افزایش فشار بر مادورو پس از مصادره یک نفتکش نزدیک سواحل ونزوئلا اعلام شده است.

وقتی از ترامپ درباره احتمال اینکه این اقدامات به جنگ منجر شود پرسیده شد، او گفت: «در این‌باره صحبتی نمی‌کنم»، اما بلافاصله افزود که چنین احتمالی وجود دارد و زمان‌بندی هر اقدام اضافی «به رفتار طرف مقابل بستگی دارد».

رئیس‌جمهور آمریکا از بیان اینکه هدف نهایی دولتش برکناری مادورو است یا خیر، خودداری کرد و تنها گفت: «او کاملا می‌داند که من چه می‌خواهم».

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که او در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ تلاش داشت خود را از جریان‌های تندرو در حزب جمهوری‌خواه دور کند و بر تعهد خود برای نگه داشتن آمریکا خارج از جنگ‌های خارجی تأکید داشت. وی پس از پیروزی در انتخابات نیز گفته بود که «جنگی آغاز نخواهد کرد و در عوض به توقف جنگ‌ها می‌پردازد».

دولت آمریکا همچنین اعلام کرده است که عملیات‌های دریایی آن کشور، قایق‌هایی را هدف قرار داده که به قاچاق مواد مخدر متهم هستند و ونزوئلا را به استفاده از درآمدهای نفتی برای حمایت از آنچه «تروریسم مواد مخدر» نامیده می‌شود، متهم کرده است.

 

