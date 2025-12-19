خبرگزاری کار ایران
تنش در تنگه تایوان؛ چین نسبت به حمایت تسلیحاتی آمریکا از تایوان هشدار نظامی داد

هم‌زمان با افزایش فشارهای سیاسی و نظامی چین بر تایوان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که در پاسخ به فروش گسترده سلاح‌های آمریکایی، آمادگی رزمی ارتش چین به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین، امروز- جمعه- اعلام کرد که ارتش این کشور رزمایش‌های خود را تشدید خواهد کرد و برای حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، «اقدامات قاطعی» اتخاذ خواهد نمود. این اظهارات در واکنش به بسته فروش تسلیحاتی برنامه‌ریزی‌شده آمریکا به تایوان به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار بیان شده است.

این بسته که بزرگ‌ترین محموله تسلیحاتی ایالات متحده به این جزیره به‌شمار می‌رود ـ جزیره‌ای که پکن آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند ـ در زمانی مطرح شده که چین فشارهای نظامی و سیاسی خود بر تایوان را افزایش داده است.

وزارت دفاع چین اعلام کرد که «اعتراضات شدید» خود را به ایالات متحده ارائه داده و از واشنگتن خواسته است فورا فروش سلاح به تایوان را متوقف کرده و به تعهد خود مبنی بر عدم حمایت از «نیروهای استقلال‌طلب تایوان» پایبند بماند.

در بیانیه وزارت دفاع چین آمده است: «نیروهای جدایی‌طلب تایوان»، با به خطر انداختن امنیت و جان شهروندان این جزیره، منابع مالی مردم را به سود تاجران تسلیحات آمریکایی هزینه می‌کنند و در پی تحقق «استقلال تایوان با اتکا به قدرت نظامی» هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است که ایالات متحده با عقب‌نشینی‌های مکرر از تعهدات خود و از طریق مدارا و حمایت از جریان‌های جدایی‌طلب تایوان، در نهایت به منافع و امنیت خود آسیب خواهد رساند.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که ارتش آزادی‌بخش خلق چین به تقویت آموزش‌ها و افزایش سطح آمادگی رزمی ادامه خواهد داد و برای حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین، و نیز مقابله قاطع با تلاش‌های جدایی‌طلبانه در تایوان و هرگونه مداخله خارجی، تدابیر لازم و مؤثر اتخاذ خواهد کرد.

وزارت دفاع چین جزئیاتی درباره ماهیت دقیق اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، ارائه نکرد.

آمریکا با وجود روابط دیپلماتیک رسمی با پکن، روابط غیررسمی خود با تایوان را حفظ کرده و مهم‌ترین تأمین‌کننده تسلیحات نظامی این جزیره به شمار می‌رود. واشنگتن بر اساس قوانین داخلی خود متعهد است تایوان را به ابزارهای لازم برای دفاع از خود مجهز کند؛ موضوعی که همواره یکی از محورهای اصلی اختلاف و تنش میان چین و آمریکا بوده است.

در مقابل، دولت تحت رهبری لای چینگ-ته ادعاهای چین درباره حاکمیت بر این جزیره را رد کرده و تأکید دارد که تنها مردم تایوان حق تصمیم‌گیری درباره آینده خود را دارند.

چین همچنین پیشنهادهای مکرر برای گفت‌وگو با لای چینگ-ته، رئیس‌جمهور تایوان، را رد کرده و او را «جدایی‌طلب» توصیف کرده است. پکن بارها اعلام کرده که استفاده از زور برای اعمال کنترل بر این جزیره را منتفی نمی‌داند.

انتهای پیام/
