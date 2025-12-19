مقام روس:
نشانهای از تجدیدنظر ناتو در رویکرد خود نسبت به روسیه به چشم نمیخورد
معاون وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که مسکو هیچ نشانهای از تجدیدنظر ناتو در رویکرد تقابلی خود نسبت به روسیه نمیبیند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر گروشکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که مسکو هیچ نشانهای از تجدیدنظر ناتو در رویکرد تقابلی خود نسبت به روسیه نمیبیند.
گرشکو در مصاحبهای با ریانووستی گفت: «در حال حاضر، ما هیچ نشانهای نمیبینیم که ناتو قصد داشته باشد سیاست تقابلی خود نسبت به روسیه را اصلاح کند یا بر اساس احترام متقابل به منافع و اصل امنیت برابر و تفکیکناپذیر، گفتگوی جدی در مورد امنیت منطقهای انجام دهد.»
وی افزود: «اگر ناتو مایل به برداشتن این گام باشد، میداند چگونه با ما تماس بگیرد.»
وی تأکید کرد که مسکو هرگز گفتوگو را رد نکرده است.