طرح اتحادیه اروپا برای وام مشترک به اوکراین عملی نیست

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، پیش از اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل در جمع خبرنگاران گفت که ایده اعطای وام مشترک کشورهای اتحادیه اروپا برای تامین مالی اوکراین، به ویژه برای حمایت از این کشور در جنگ با روسیه، عملی نیست.

اوربان در پاسخ به سوالی در مورد تامین مالی اوکراین از طریق وام مشترک اتحادیه اروپا تاکید کرد: «این ایده مرده است».

وی اشاره کرد که پیشنهاد کمیسیون اروپا نه تنها با قوانین اتحادیه اروپا، بلکه با قانون اساسی مجارستان نیز مغایرت دارد.

نخست وزیر مجارستان افزود: «مجارستان به هیچ وجه قادر نخواهد بود بدون تخطی از قانون، اوکراین را از طریق وام مشترک تامین مالی کند و من هرگز با آن موافقت نخواهم کرد».

وی تاکید کرد: «این صلح است که باید تامین مالی شود، نه جنگ».

