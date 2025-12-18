خبرگزاری کار ایران
چند کشته و زخمی در حمله اوکراین به نفتکشی در جنوب روسیه

مقامات روسیه از کشته شدن چند نفر و خسارت به یک نفتکش در بندر «روستوف نادونو» خبر دادند. یک ساختمان مسکونی نیز در جریان این حمله تخریب شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات روسیه اعلام کردند که حمله پهپادی اوکراینی به نفتکشی در بندر «روستوف نا دونو» در جنوب روسیه، منجر به کشته شدن چند نفر و وارد آمدن خسارات به این کشتی شد.

یوری سلیوسار، فرماندار منطقه روستوف، صبح امروز- پنج‌شنبه- اعلام کرد که در میان خدمه نفتکش تعدادی کشته شده‌اند و یک ساختمان مسکونی در حال ساخت در بخش غربی شهر نیز تخریب شده است. الکساندر اسکریبین، شهردار روستوف نا دونو، نیز از طریق کانال خود در تلگرام از مجروح شدن تعدادی در جریان این حمله خبر داد.

سلیوسار در پستی در تلگرام نوشت که نفتکش در داخل بندر آسیب دیده و مقامات در حال پیگیری وضعیت و بررسی جزئیات حادثه و میزان خسارات هستند.

همزمان، نیروهای روسیه شب چهارشنبه حملاتی را به اوکراین انجام دادند. ایوان فدروف، فرماندار زاپوریژیا، گزارش داد که در حملات هوایی شبانه حداقل ۳۲ نفر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری اوکراینی «اوکرینفورم» نیز اعلام کرد که این حملات روسیه ساختمان‌های مسکونی، یک مدرسه و یک شرکت را هدف قرار داده‌اند.

انتهای پیام/
