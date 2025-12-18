شکست ترامپ در ونزوئلا؛ شرکتهای نفتی آمریکا برنامههای واشنگتن را مختل کردند
با وجود فشار نظامی شدید و تلاش کاخ سفید برای تغییر رژیم در ونزوئلا، شرکتهای نفتی آمریکایی حتی در صورت کنار رفتن مادورو حاضر به سرمایهگذاری مجدد یا آغاز دوباره فعالیتهای نفتی خود در ونزوئلا نیستند. این موضوع برنامههای واشنگتن در کاراکاس را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که دونالد ترامپ با فشار نظامی بیسابقه و کمپینهای گسترده تلاش داشت رژیم ونزوئلا را تغییر دهد، برنامههای کاخ سفید در کاراکاس با مانع تازهای مواجه شد.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، برخلاف پیشبینیهای آمریکا، تاکنون موفق به حفظ قدرت شده و شرکتهای نفتی آمریکایی حتی در صورت تغییر رژیم، حاضر به از سرگیری فعالیتهای خود در این کشور نیستند.
وبسایت «پولیتیکو» تصریح کرد دولت ترامپ گزینه بازگشت به ونزوئلا پس از کنار رفتن مادورو را با شرکتهای نفتی آمریکایی بررسی کرده، اما این شرکتها به طور کامل از این ایده امتناع کردهاند. این گزارش، تماس پیشتر اعلامنشده کاخ سفید با بخش نفت را نشانهای از تلاش آمریکا برای برنامهریزی آینده ونزوئلا پس از مادورو و بررسی نقش بازارهای نفت جهانی در موفقیت یا ناکامی این طرح میداند.
تشدید فشار نظامی
بازارهای نفت با مازاد عرضه و قیمتهای پایین که به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیدهاند، به ترامپ آزادی عمل بیسابقهای برای تشدید فشار نظامی بر ونزوئلا، عضو اوپک، میدهد.
با این حال، قیمتهای پایین نفت، شرکتها را برای سرمایهگذاری گسترده در تاسیسات فرسوده نفتی ونزوئلا که در دوره هوگو چاوز ملی شدهاند، ترغیب نمیکند. یکی از منابع آگاه گفته است: «تلاشهایی برای ارتباط با بخش نفت درباره امکان بازگشت به ونزوئلا آغاز شده، اما علاقه چندانی در میان شرکتها وجود ندارد، زیرا قیمت نفت پایین است و میادین جذابتر در سراسر جهان وجود دارد.»
وی افزود: «قانع کردن شرکتها برای ریسک سرمایهگذاری در یک محیط سیاسی ناپایدار آسان نیست.»
شرکتهایی مانند شِورون، اکسون، کونوکو فیلیپس، هالیبرتون، شلمبرگر، ویدرفورد اینترنشنال و بیکر هیوز در اوایل دهه اول قرن بیستویکم در ونزوئلا فعال بودند. در آن زمان، چاوز تلاش کرد سهم اکثریت پروژههای آنها را به شرکت ملی نفت ونزوئلا منتقل کند و شرکتهایی که مقاومت کردند، داراییهایشان مصادره شد.
فرصتهای بالقوه برای بازگشت شرکتهای نفتی آمریکا
ریچارد گلدبرگ، مقام پیشین کاخ سفید و از طراحان «شورای ملی ترامپ برای تسلط بر انرژی»، اظهار داشت که منطقی است دولت آمریکا با شرکتهای نفتی تماس برقرار کند.
او افزود: «با اعمال محاصره دریایی، رئیسجمهور شریان حیاتی نظام را قطع میکند. اگر صادرات نفت ونزوئلا بدون تحریمها به سطح پیش از دوران چاوز بازگردد، فرصتهای عظیمی برای بازگشت شرکتهای نفتی فراهم خواهد شد. بسیاری از این شرکتها، مانند شِورون، قبلا زیرساختهایی در این کشور دارند و بازگشت به عملیات صرفا نیازمند از سرگیری فعالیتهاست.»