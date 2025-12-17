به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا با رد تهدیدهای اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد که ارتش این کشور در برابر فشارها و تهدیدهای واشنگتن عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وزیر دفاع ونزوئلا افزود که نیروهای مسلح این کشور از تهدیدهای دونالد ترامپ هراسی ندارند و آماده دفاع از حاکمیت و استقلال ملی ونزوئلا هستند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای سیاست‌های تهاجمی آمریکا افزود: «تهدیدهای ایالات متحده نه‌تنها ثبات ونزوئلا، بلکه امنیت و ثبات آمریکای لاتین و منطقه کارائیب را به‌طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد».

وزیر دفاع ونزوئلا همچنین تأکید کرد که تشدید تنش‌ها از سوی واشنگتن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات بازار جهانی انرژی به همراه داشته باشد و مسئولیت تبعات آن بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط کاراکاس و واشنگتن در پی تهدیدهای اخیر دولت آمریکا علیه ونزوئلا بار دیگر وارد مرحله‌ای پرتنش شده است.

